Третья волна паводков в ВКО: в акимате опровергли слухи о подтоплении домов

В Восточно-Казахстанской области началась третья волна паводков. Что происходит в регионе и какие объекты подтоплены, сообщили в акимате, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в ряде СМИ опубликованы материалы о том, что в районе Алтай "затопило" пять домов и 24 придворовых территории. Данная информация не соответствует действительности. В данный момент в области проходит третья волна паводков. Первая была связана с обильным снеготаянием, вторая – с поднятием уровня воды в горных реках. Были подтоплены населённые пункты, но благодаря заблаговременно проведённым противопаводковым мероприятиям человеческих жертв и разрушений удалось избежать. Третья волна связана с обильными осадками. В связи с чем в трёх районах области частично подтоплены территории дачных участков и придворовые территории домов", - рассказали в акимате.

В районе Алтай из-за поднятия уровня реки Бухтарма частично подтоплены придворовые территории. Для населения заблаговременно подготовлены пункты временного размещения, однако жители добровольно отказались от эвакуации и разместились самостоятельно у родственников.

В селе Коробиха из-за поднятия уровня воды в реке вода транзитом прошла сквозь населённый пункт по улице, не затронув жилые дома и придворовые территории. В данный момент уровень воды в реке снизился.

В Глубоковском районе из-за поднятия уровня реки Ульба в ночь на 2 мая частично подтоплены несколько дачных участков. Вода не затронула жилые помещения и транзитом проходит через огороды. В течение дня уровень воды начал снижаться.

В данный момент силами ДЧС, воинской части №68303 МЧС РК и местных исполнительных органов проводится работа по отводу воды. Ситуация во всех потенциально подверженных паводкам населённых пунктах находится на постоянном контроле.