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Третий этап декларирования: кому предстоит и что необходимо делать
В Комитете госдоходов подготовили памятку для граждан, которые должны предоставить в следующем году декларацию об активах и обязательствах, передаёт BaigeNews.kz.
C 2024 года начинается третий этап всеобщего декларирования, в рамках которого декларации об активах и обязательствах должны представить лица, являющиеся на 1 января 2024 года:
1) руководителями, учредителями юридических лиц и их супруги;
2) индивидуальными предпринимателями и их супруги.
Необходимо учесть, что обязательство возникнет и в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведёт деятельность.
Во избежание привлечения к третьему этапу всеобщего декларирования при фактическом отсутствии предпринимательской деятельности рекомендуем до конца года провести следующие действия.
1. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, но не ведёте деятельность, вы можете обратиться в управление государственных доходов по месту жительства для закрытия ИП в упрощённом порядке.
2. Если вы уже не являетесь руководителем юридического лица, но не изменили регистрационные данные юридического лица, можете откорректировать данные путём подачи уведомления на веб-портале egov.kz. Со списком руководителей бездействующих юридических лиц можно ознакомиться на сайте kgd.gov.kz в разделе "Всеобщее декларирование".
3. Если вы являетесь руководителем (учредителем) юридического лица, не ведёте и не планируете продолжать предпринимательскую деятельность, рекомендуем обратиться в управление государственных доходов по месту регистрации предприятия. При соответствии условиям пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса юридическое лицо ликвидируется в упрощенном порядке, в остальных случаях после проведения налоговой проверки.
Информация о налогоплательщиках, признанных бездействующими, в том числе об их руководителях, размещается на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан kgd.gov.kz по адресу: "Электронные сервисы" - "Помощь бизнесу" - "Список неблагонадежных налогоплательщиков" - "Список налогоплательщиков, признанных бездействующими".
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