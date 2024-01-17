Требования к поставщикам услуг ОСМС ужесточат в Казахстане

Министерство здравоохранения сообщило об усилении требований к поставщикам медицинских услуг в системе Обязательного социального медицинского страхования в целях повышения качества медпомощи, прозрачности и эффективности расходования финансовых средств, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, расширены требования к медицинским организациям перед включением в базу поставщиков медицинских услуг Фонда медицинского страхования.

"Это значит, что будет особенно строго проверяться наличие лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, наличие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия", - уточнили в министерстве.

Также сообщается, что предусмотрено повышение ответственности местных исполнительных органов за утверждение коечного фонда в разрезе профилей коек в стационарных и стационарозамещающих условиях.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, для эффективной борьбы с недобросовестными поставщиками медуслуг расширены перечни причин, по которым расторгается контракт с медорганизацией и он исключается из базы поставщиков в системе ОСМС.

"В связи распространенной практикой передачи консультативно-диагностических услуг на исполнение или субподряд сторонним организациям, поставлены ряд ограничений. Если основной поставщик ФСМС не в состоянии обеспечить оказание полного перечня медуслуг согласно подписанному контракту, то пациент вынужден обращаться за консультацией профильных специалистов или обследованием в другие клиники, что затягивает сроки предоставления медпомощи и вызывает недовольство населения", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что ограничения коснулись участия в закупе мелких услуг субъектов ПМСП с численностью менее 1 500 человек. Теперь оказания услуг ПМСП в рамках ГОБМП допускаются организации с прикрепленным населением 3000 человек и выше.

"В отношении работы дневных стационаров начали действовать стандарты, при которых стационарозамещающая помощь может быть оказана только при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) стационарных условиях. По данным Фонда медстрахования, данные меры позволили в закупочной кампании на 2024 год оптимизировать количество поставщиков на 56 единиц. И еще 50 поставщиков услуг ПМСП не допущены к участию в конкурсах по причине несоответствия установленным требованиям. В основном это поставщики, которые не соответствуют минимальному стандарту оснащения и медицинская помощь которых вызывала справедливые нарекания пациентов", - сообщили в МЗ.

В ведомстве подчеркнули, что принимаемые комплексные меры по усилению требований к поставщикам медицинских услуг первым делом направлены на повышение качества медицинской помощи для населения, когда недобросовестные медицинские организации не смогут получать финансирование через систему медстрахования.