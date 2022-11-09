Топ-менеджмент "Арселора" должен оставаться под подпиской о невыезде - мажилисмен

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Аварии на предприятии уже стали обыденностью, считает Юрий Жулин.

Мажилисмен Юрий Жулин адресовал премьер-министру депутатский запрос о принятии мер в отношении топ-менеджмента "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

"Считаем, что до завершения расследования произошедшей аварии топ-менеджмент компании должен оставаться под подпиской о невыезде и нести всю полноту ответственности. Хватит перекладывать ответственность на рядовых менеджеров и рабочих! Правительству уже пора начать серьёзно заниматься вопросом смены собственника в случае дальнейшего демонстративного нежелания "АрселорМиттал" уважать наши законы и выполнять взятые обязательства", - сказал Юрий Жулин.

Депутат напомнил, что 3 ноября в Шахтинске произошла авария на шахте имени Ленина компании "АрселорМиттал Темиртау". Погибли пять человек, ещё четыре пострадали. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"За эти годы аварии на "АрселорМиттал Темиртау" стали обыденностью. Только на шахтах погибло более 100 шахтеров. Проверки выявляют даже не сотни, тысячи нарушений. Причём трагедии происходят нередко по причине элементарного игнорирования требований промышленной безопасности. К примеру, такой безответственный подход этим летом привел к гибели четырёх рабочих из-за обрушения печи в одном из цехов металлургического комбината. Сколько будет продолжаться такая ситуация? Сколько страна будет скорбить и выражать соболезнования родственникам погибших шахтёров и металлургов? И сколько еще депутаты будут получать отписки на многочисленные запросы о проблемах на предприятиях "Миттала"?" - возмутился депутат.

Он подчеркнул, что казахстанцы ничем не обязаны этому инвестору.

"Да, в первые сложные годы Независимости он приобрёл "Карметкомбинат" и шахты, поддержал их "на плаву". Но уже сполна окупил затраты миллиардами долларов прибыли, благодаря экономии на модернизации, социальных обязательствах, зарплатах рабочих. Ведь что это за зарплата, если металлург или шахтёр не могут накопить достойную пенсию к 50 годам! О неудовлетворительном состоянии оборудования, аварийности и травматизме уже и говорить не приходится. Если по стране на производстве смертность снижается, то в "АрселорМиттал Темиртау" она растёт", - добавил Юрий Жулин.

Сверхдоходы стали возможны и благодаря постоянной государственной поддержке в виде налоговых льгот и других преференций, отметил он.

"К примеру, только в 2014-15 годах объём господдержки составил порядка 50 миллионов долларов. Все эти годы "Миттал" только выкачивает прибыль из отечественных предприятий, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Систематически нарушает взятые инвестобязательства, игнорируя интересы государства. Очевидно, что такое отношение неминуемо приведёт к негативным последствиям для предприятий и отрасли в целом. Столь беспощадная, по сути, колониальная эксплуатация национальных ресурсов, а главное наших граждан, абсолютно несовместима с принципом справедливой экономики, о которой говорит глава государства. В любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно бы стало законным основанием для решительных действий, вплоть до расторжения договора", - сказал Юрий Жулин.

Правительство, по его мнению, должно, опираясь на национальное и международное законодательства, принципиально и жёстко требовать от инвестора проведения глубокой модернизации производства, расширения мощностей, соблюдения прав рабочих на безопасный труд и достойную зарплату, а также экологических норм.

"Необходимая правовая база для этого имеется. Президент уже поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" и определить, достаточны ли инвестиции в техническую модернизацию. (...) Кроме того, требует решения вопрос поддержки службы государственных инспекторов в области промышленной безопасности. Дефицит и высокая текучесть кадров в связи с низким уровнем зарплаты и социальной защиты серьезно ослабляет государственный контроль за промышленными предприятиями", - подытожил Юрий Жулин.

Ранее в Минэкологии отметили, что компании "АрселорМиттал Темиртау" грозит многомиллиардный штраф в связи неисполнением требований по сокращению отходов в атмосферу.