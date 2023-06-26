Тонну наркотиков изъяла полиция в ходе спецоперации в Казахстане

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За один месяц спецоперации "Карасора" в Казахстане полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны наркотиков, передает BaigeNews.kz. В пресс-службе МВД озвучили, какие именно наркотические средства были найдены.

"Полицейскими выявлено 233 преступления, в том числе 87 фактов сбыта, 33 незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере, 86 фактов культивирования наркосодержащих растений. Выявлено 4 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков, в том числе 642 кг марихуаны, 29 кг гашиша, 4 кг синтетики и около 1 кг героина", - рассказали в пресс-службе МВД.

Как отметил заместитель начальника оперативно-криминалистического департамента МВД РК Сергей Стихеев, вопрос с распространением синтетических наркотиков также стоит особняком перед органами полиции. В последнее время участились обращения граждан по этому вопросу.