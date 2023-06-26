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tv-impulse.ru Сегодня, 13:40
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Сегодня, 13:40
142
Фото: tv-impulse.ru

Тонну наркотиков изъяла полиция в ходе спецоперации в Казахстане

За один месяц спецоперации "Карасора" в Казахстане полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны наркотиков, передает BaigeNews.kz. В пресс-службе МВД озвучили, какие именно наркотические средства были найдены.

"Полицейскими выявлено 233 преступления, в том числе 87 фактов сбыта, 33 незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере, 86 фактов культивирования наркосодержащих растений. Выявлено 4 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков, в том числе 642 кг марихуаны, 29 кг гашиша, 4 кг синтетики и около 1 кг героина", - рассказали в пресс-службе МВД.

Как отметил заместитель начальника оперативно-криминалистического департамента МВД РК Сергей Стихеев, вопрос с распространением синтетических наркотиков также стоит особняком перед органами полиции. В последнее время участились обращения граждан по этому вопросу.

"Общество давит, родители активно обращаются в полицию, так как распространение синтетических видов наркотиков среди молодежи набирает обороты. Сложность заключается в том, что трудно найти центральный хаб, откуда они поступают в руки закладчикам. Если раньше эти вещества поступали извне, то сейчас лаборатории создаются внутри страны. Сами организаторы могут вообще физически находиться в Росии или на Украине. Они используют для связи китайские телефоны, иностранные мессенджеры, что существенно усложняет процесс раскрытия дел. Но нам удается обнаружить точки производства наркотиков, для этого мы задействуем все силы и возможности криминалистических лабораторий. К сожалению, молодые люди все чаще и чаще становится жертвами производителей, так как они используют активную рекламу в социальных сетях, всячески заманивают неокрепшие умы", - рассказал он.

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Журналист
Сегодня, 13:40
142
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