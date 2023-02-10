Токаеву доложили о рекордной прибыли "Байтерека" в 2022 году

Согласно представленным президенту данным, субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 миллиарда тенге при плане 432 миллиарда тенге.
Канат Шарлапаев также сообщил, что в рамках обеспечения населения жильём выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 триллиона тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 миллиарда тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 миллиарда тенге. Таким образом, за счёт инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 миллиона квадратных метров жилья, за счёт ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.
Глава государства акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса. Он также указал на необходимость активного участия "Байтерека" в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.