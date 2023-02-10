Токаеву доложили о рекордной прибыли "Байтерека" в 2022 году

Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период. Президенту были представлены предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Главе государства было доложено о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год в сумме 350 миллиардов тенге, что в пять раз превышает результат 2020 года и в три раза – 2021 года.

По итогам прошлого года структуры "Байтерека" профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 миллиардов тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тысячи проектов на сумму порядка 1,5 триллиона тенге.