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Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 14:50
204
Сегодня, 14:50
204
Фото: akorda.kz

Токаеву доложили о рекордной прибыли "Байтерека" в 2022 году

Глава государства принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период. Президенту были представлены предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Главе государства было доложено о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год в сумме 350 миллиардов тенге, что в пять раз превышает результат 2020 года и в три раза – 2021 года.

По итогам прошлого года структуры "Байтерека" профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 миллиардов тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тысячи проектов на сумму порядка 1,5 триллиона тенге.

Согласно представленным президенту данным, субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 миллиарда тенге при плане 432 миллиарда тенге.

Канат Шарлапаев также сообщил, что в рамках обеспечения населения жильём выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 триллиона тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 миллиарда тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 миллиарда тенге. Таким образом, за счёт инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 миллиона квадратных метров жилья, за счёт ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.

Глава государства акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса. Он также указал на необходимость активного участия "Байтерека" в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.

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#холдинг &quot;Байтерек&quot; #доход #Акорда #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:50
204
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