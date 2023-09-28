  • 29 Сентября, 02:18
  • BAIGENEWS

Токаев высказался об украинском конфликте

Вчера, 20:28
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 20:28
Вчера, 20:28
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев высказался о позиции Казахстана в отношении украинского конфликта, передаёт BaigeNews.kz.

Президент отметил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий. 

"Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры, на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьёзная, и российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам. Но платформа переговоров пока не ясна, на какой основе можно было бы вести переговоры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана находится с официальным визитом в Германии. Он уже провёл встречу тет-а-тет с канцлером Олафом Шольцем.

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