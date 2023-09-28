Токаев высказался об украинском конфликте

Президент отметил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий.

"Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры, на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьёзная, и российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам. Но платформа переговоров пока не ясна, на какой основе можно было бы вести переговоры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.