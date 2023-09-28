  • 28 Сентября, 20:06
  • BAIGENEWS

Токаев провёл встречу с Олафом Шольцем тет-а-тет

Сегодня, 18:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
247
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана, прибывший с официальным визитом в Германию, провёл переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Стороны отметили динамичное развитие отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

Лидеры двух стран определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, "зёленой энергетике" и других сферах.

Президент и канцлер обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также обсудили повестку предстоящей встречи на высшем уровне в формате "Центральная Азия – Германия".

Самое читаемое

Наверх