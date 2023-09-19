Токаев провёл переговоры с генеральным секретарем ООН

Президент Казахстана провёл переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности. Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении наиболее актуальных проблем современности и подчеркнул её безальтернативность.

Он поделился с Антониу Гутерришем своим видением дальнейшего совершенствования деятельности Организации.

Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Он провёл встречи с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.