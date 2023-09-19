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Токаев провёл переговоры с генеральным секретарем ООН

Сегодня, 08:00
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akorda.kz Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана провёл переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности. Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении наиболее актуальных проблем современности и подчеркнул её безальтернативность.

Он поделился с Антониу Гутерришем своим видением дальнейшего совершенствования деятельности Организации.

Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Он провёл встречи с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.
 
Глава государства принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития. Он рассказал об инициативе создания в Казахстане Регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, а также предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру.

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