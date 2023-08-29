Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В канун Дня Конституции состоялась встреча Главы государства с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации взаимодействия граждан с омбудсменами.
Глава государства поставил ряд приоритетных задач перед представителями системы защиты прав человека. По его словам, необходимо сосредоточиться на превентивных мерах в работе правозащитных и правоохранительных органов.
"Нужно проактивно работать по всем потенциально проблемным направлениям. Следует развивать инструменты прогноза и профилактики нарушений прав граждан. Во многом успешное решение этой задачи зависит от тесного взаимодействия с гражданским обществом. Правозащитные институты должны консолидировать вокруг себя экспертов и специалистов неправительственных организаций. На вашей площадке должен развиваться открытый диалог с правозащитным сообществом", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Глава государства указал на необходимость повышения эффективности работы Омбудсмена и уполномоченных со специальным мандатом.
"Важно наращивать потенциал их участия в процессах выработки государственных решений. Правительству и акимам необходимо включить представителей Омбудсмена во все консультативные органы. Основная задача уполномоченных – настойчиво продвигать интересы граждан и защищать их права.
Национальная система защиты прав ребенка должна эффективно обеспечивать устранение рисков для детей и семьи. Для этого Уполномоченный в данной сфере должен получить все возможности для консолидации общественных и государственных институтов. Правительству нужно проработать вопросы дальнейшего развития института Уполномоченного по правам ребенка, укрепления его инфраструктуры и статуса представительств на местах, – отметил Президент.
Самое читаемое
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях
- Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы
- В Костанае грибники обнаружили тело девушки