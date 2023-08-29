Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом

В канун Дня Конституции состоялась встреча Главы государства с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации взаимодействия граждан с омбудсменами.

Глава государства поставил ряд приоритетных задач перед представителями системы защиты прав человека. По его словам, необходимо сосредоточиться на превентивных мерах в работе правозащитных и правоохранительных органов.

"Нужно проактивно работать по всем потенциально проблемным направлениям. Следует развивать инструменты прогноза и профилактики нарушений прав граждан. Во многом успешное решение этой задачи зависит от тесного взаимодействия с гражданским обществом. Правозащитные институты должны консолидировать вокруг себя экспертов и специалистов неправительственных организаций. На вашей площадке должен развиваться открытый диалог с правозащитным сообществом", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства указал на необходимость повышения эффективности работы Омбудсмена и уполномоченных со специальным мандатом.