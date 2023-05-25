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264Фото: akorda.kz
Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Президент Казахстана принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В заседании в узком формате также приняли участие президент Российской Федерации – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.
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