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akorda.kz Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13
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Фото: akorda.kz

Токаев принял Майру Мухамедкызы

Глава государства принял заслуженную артистку Казахстана, директора театра оперы и балета города Шымкента Майру Мухамедкызы. В ходе встречи обсуждены вопросы развития оперного искусства и культуры в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву представлена информация о планах по строительству в Шымкенте нового здания городского театра оперы и балета.

Майра Мухамедкызы рассказала президенту о работе по развитию оперного и театрального искусства в регионе, а также об обучении молодых певцов, артистов театра и балета.

Глава государства подчеркнул важность подготовки подрастающих талантов, а также обновления репертуара театра зарубежными и национальными постановками.

Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний огромный вклад Майры Мухамедкызы в развитие культуры Казахстана и пожелал оперной певице творческих успехов.

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Сегодня, 19:13
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