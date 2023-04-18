Токаев принял главу правления агентства "Хабар"

В частности, решены вопросы, касающиеся социальной поддержки сотрудников агентства, открыты корреспондентские пункты во вновь созданных областных центрах – Жезказгане и Конаеве.

Президенту также представлена информация о планах по техническому обновлению, проектах информационной, общественно-политической и познавательной направленности, которые запущены на каналах АО "Агентство "Хабар" в 2022-2023 годах.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую работу и отметил важную роль агентства в реализации государственной информационной политики.