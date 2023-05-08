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Архив Akorda.kz Сегодня, 10:02
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Сегодня, 10:02
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Фото: Архив Akorda.kz

Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана"

Сегодня по случаю Дня Победы Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Напомним, в канун праздника глава государства присвоил звание  "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" двум ветеранам Великой Отечественной войны: Абыдгали Каймолдину и Ивану Гапичу.

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Сегодня, 10:02
287
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