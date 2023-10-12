Токаев пригласил "дочку" G42 к партнёрству с Институтом ИИ при Назарбаев Университете

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании Presight (G42) Томаса Прамотедхама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что компания Presight (G42) в настоящее время ведёт активные переговоры с АО "Самрук-Казына" по созданию совместного предприятия.

Проект предполагает внедрение цифровых решений для улучшения эффективности работы дочерних компаний и производственных предприятий Фонда, создание хаба по вычислительным мощностям для развития искусственного интеллекта и повышение квалификации специалистов.

На встрече также были рассмотрены перспективы сотрудничества в области ИИ. Глава государства пригласил AI Brain, дочернюю компанию холдинга G42, к партнёрству с Институтом искусственного интеллекта при Назарбаев Университете.