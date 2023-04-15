- Актёры русского театра сыграли Козы Корпеш и Баян-Сулу 13:04 155
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 12:27 403
- Токаев поздравил призёров чемпионата Азии 12:21 343
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 11:51 356
- Креативный видеоролик ко Дню влюблённых опубликовала ТРК Президента 11:39 376
- "У меня нет своего авто" — министр экологии о себе, смоге и сайгаках 11:00 432
- Большинство продуктов в Улытау дороже, чем в Астане — Смаилов 10:33 353
- Герофорд, Симменталь и Ангус: где в Казахстане разводят самый "премиальный" скот 10:20 439
- Взрыв раздался после выступления премьер-министра в Японии 10:02 485
- Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости СOVID-19 09:35 483
- Почему Президент заговорил о нейросетях и искусственном интеллекте 09:15 388
- Казахстанцы отмечают День влюблённых — Козы Корпеша и Баян-Сулу 08:56 564
- Токаев поздравил православных с Пасхой 08:09 387
- Казахстанка выиграла суд против "Правительства для граждан" 07:39 808
- Telegram-канал для владельцев дронов открыл регулятор Казахстана 06:55 397
- Получившим повестку в армию россиянам запретили выезд из страны 05:40 615
- Какие браки распадаются в Казахстане чаще всего 04:29 823
- В WhatsApp появятся новые функции 03:41 655
- Бомжи на остановках и перебои с водой. На что ещё жаловались астанчане акиму 02:20 697
- Авиарейсы задерживаются в Казахстане из-за непогоды 01:10 582
- Водителей Астаны предупредили о гололёде 00:13 692
- Виновному в гибели казахстанского тренера на Иссык-Куле вынесли приговор 14.04.2023 612
- Убийство школьника и суицид его друга потрясли село в Алматинской области 14.04.2023 2344
- Движение ограничено на восьми участках республиканских трасс в Казахстане 14.04.2023 616
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 720
- Выставка столичных художников ADYR-ASPAN открылась в Астане 14.04.2023 757
- Победы Рыбакиной и Путинцевой: как прошёл первый день Кубка Билли Джин Кинг в Астане 14.04.2023 882
- Распространителя слухов о митинге из-за повышения цен на ГСМ ищут в Туркестанской области 14.04.2023 595
- В Алматы назвали дату окончания отопительного сезона 14.04.2023 680
- Сплошной гололёд: движение транспорта ограничили на выезде из Астаны 14.04.2023 712
- Крупный пожар в Конаеве: видео поделились в ДЧС 14.04.2023 663
- Елена Рыбакина упрочила преимущество Казахстана в матче против Польши 14.04.2023 744
- Как рост цен на бензин в Казахстане повлияет на стоимость такси - эксперт 14.04.2023 713
- Состоялся разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Ирана 14.04.2023 790
- Каким будет курс доллара на выходных в Казахстане 14.04.2023 664
- Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по хоккею 14.04.2023 750
- Мировой лидер по управлению водными ресурсами заходит в Казахстан 14.04.2023 744
- Автомобильные мосты в трех областях Казахстана проверят на прочность 14.04.2023 681
- Прямой авиарейс в Сингапур хотят открыть из Казахстана 14.04.2023 844
- На КТК возобновили перекачку казахстанской нефти 14.04.2023 670
- Казахстан выиграл первый матч у Польши в Кубке Билли Джин Кинг 14.04.2023 972
- Просыпается один из самых смертоносных вулканов на Земле 14.04.2023 982
- 100-летний пистолет передали в полицию Павлодарской области 14.04.2023 917
- Принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды земли вернули в госсобственность 14.04.2023 1101
- Сахар и курятину поставляли в магазины Жезказгана по завышенным ценам — АФМ 14.04.2023 597
- 57 водителей наказали за вывоз топлива из Казахстана 14.04.2023 784
- Ремонт ТЭЦ, местные кадры и Генплан: Смаилов приехал с проверкой в Улытаускую область 14.04.2023 600
- Первый весенний звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле 14.04.2023 856
- Дожди на западе и метель на севере прогнозируют казахстанские синоптики 14.04.2023 627
- Подростка подключили к ИВЛ после падения на него футбольных ворот 14.04.2023 803
- Рыбаков унесло на отколовшейся льдине на озере Зайсан 14.04.2023 659
- На 67% выросли продажи новых авто в Казахстане за год 14.04.2023 627
- Работникам "Казфосфата" пообещали повысить зарплату после стачки 14.04.2023 678
- Знание казахского языка станет обязательным для госслужащих в РК 14.04.2023 683
- Как будут управлять активами Нацфонда до 2030 года, сообщили в Нацбанке 14.04.2023 642
- Проверка магазинов в Астане: алкоголь несовершеннолетним продали в 7 из 22 14.04.2023 693
- Осуждённые напали на контролёров колонии в Усть-Каменогорске 14.04.2023 878
- Когда стадион ФК "Актобе" будет готов к проведению матчей 14.04.2023 666
- Пятилетняя казахстанка восхитила TikTok безупречным английским 14.04.2023 1376
- Курортный край без дорог и воды: сельчане записали обращение к президенту РК 14.04.2023 672
- В КМГ сообщили, что не смогут устроить бастующих нефтяников в "Озенмунайгаз" 14.04.2023 687
- В Актобе ребёнок погиб после падения в открытый колодец 14.04.2023 800
- Petrosun завышал цены на сжиженный газ в Алматы — АЗРК 14.04.2023 657
- Толпа подростков с особой жестокостью избила сверстника в Атырау 14.04.2023 1059
- Семилетнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернули на родину из Сирии — КНБ 14.04.2023 861
- 50 тысяч грантов дополнительно выделят колледжам в Казахстане 14.04.2023 654
- Карагандинские ветераны получат по 1,5 млн тенге ко Дню Победы 14.04.2023 734
- Картографическая выставка, посвящённая истории Казахстана, открылась в Европарламенте 14.04.2023 629
- В Астане объяснили, почему выкопали посаженное президентом Азербайджана дерево 14.04.2023 1139
- Полуголый малыш сбежал из детского сада в Караганде 14.04.2023 783
- В Косшы земельный участок за 120 млн тенге вернули государству — прокуратура 14.04.2023 1253
- 50 млрд тенге выделят из Нацфонда на строительство магистрального водовода "Астрахань — Мангышлак" 14.04.2023 739
- Опасно для жизни: камнепад произошёл на Медеу 14.04.2023 753
- АСП в Казахстане получают более 450 тысяч граждан 14.04.2023 693
- Инвалидам отказывали в бесплатных гарантированных услугах в Мангистау — прокуроры 14.04.2023 857
- В Алматы начали химобработку деревьев от вредителей 14.04.2023 722
- Сотрудники соцучреждения обворовывали инвалидов и пенсионеров в области Улытау 14.04.2023 731
- Программу поддержки среднего бизнеса хотят разработать в правительстве 14.04.2023 717
- В Казахстане ужесточат регулирование ставок по микрокредитам 14.04.2023 741
- Договор с оператором платных парковок Астаны проверит правительство 14.04.2023 849
Токаев поздравил призёров чемпионата Азии
Глава государства поздравил победителей и призёров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил с высокими результатами казахстанских спортсменов, успешно выступивших на прошедшем в Астане Чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.
"Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому – блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", – говорится в поздравлении Президента.
Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.
Напомним, что с 9 по 14 апреля в Астане прошёл чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 22 стран.
Вольная борьба:
4 золота – Досжан Санжар (70 кг), Есенгали Дархан (74 кг), Сакаев Болат (79 кг), Даулетбеков Азамат (86 кг);
2 серебра – Айтмухан Ризабек (92 кг), Батырмурзаев Юсуп (125 кг);
1 бронза – Калжан Рахат (57 кг).
1-е общекомандное место.
Женская борьба:
2 золота – Бакбергенова Жамиля (72 кг), Сыздыкова Эльмира (76 кг);
3 бронзы – Седнева Марина (55 кг), Раймова Нилуфар (57 кг), Шалыгина Елена (68 кг).
Греко-римская борьба:
1 золото – Магомедов Ибрагим (72 кг);
2 серебра – Кален Диас (82 кг), Турсынов Нурсултан (87 кг)
5 бронзовых медалей – Бекболатов Амангали (55 кг), Мамурбек Мухамедали (63 кг), Кебиспаев Алмат (67 кг), Сырлыбай Олжас (97 кг), Сыздыков Алимхан (130 кг).
-
Trend news
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 12:27 365
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 11:51 345
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 715
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 1732
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 952
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 992
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 1782
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1451
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1537
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1419
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1428
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1318
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1350
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1657
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1415
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1699
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1617
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1408
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1458
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1616
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2035
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1352
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1295
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10548
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1555
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1676
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1491
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2039
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1913
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2847
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2141
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2130
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5249
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3207
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1590
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1852
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1599
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1418
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6405
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1424
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1486
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1836
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1773
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2294
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1546
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1789
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1790
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2529
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8009
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9668
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2092
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1774
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1923
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1852
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3911
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1696
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1901
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2494
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1991
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1891
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1875
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27168
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3006
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2084
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2214
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1734
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2537
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13818
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19865
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2470
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2199
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15900
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2678
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2382
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13396
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1916
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2395
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 2047
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2374
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 2196
-
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 932
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 987
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1175
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 1689
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1284
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1115
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1397
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2249
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1429
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1400
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1408
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1483
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1461
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1270
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1478
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1434
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1379
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1415
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1548
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1321
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1792
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1462
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1511
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1932
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1648
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1359
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1532
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1549
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1555
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1672
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1839
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1865
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1869
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1815
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1795
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1678
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2012
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1756
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1750
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1575
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1892
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2033
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2084
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1769
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1591
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2173
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1832
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1680
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1956
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3782
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2306
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1866
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1988
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2032
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1840
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1987
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2038
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2084
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1958
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1782
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2045
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2092
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2245
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2613
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2216
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2245
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2416
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3261
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2056
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2392
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2505
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2712
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2468
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3377
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3288
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3038
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2965
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3196
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3410
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2933