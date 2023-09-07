Токаев поздравил президента Бразилии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем Независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В телеграмме Глава нашего государства подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания", - говорится в сообщении.