Токаев поздравил президента Бразилии
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
161Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем Независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В телеграмме Глава нашего государства подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания", - говорится в сообщении.
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