  • 7 Сентября, 11:01
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Токаев поздравил президента Бразилии

Сегодня, 09:32
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем Независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В телеграмме Глава нашего государства подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания", - говорится в сообщении.

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