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Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14
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Фото: Бауыржан Жуасбаев

Токаев посетит Китайскую Народную Республику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В Сиане состоятся переговоры Главы нашего государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической  сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей. 

Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. 

Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".

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Сегодня, 14:14
140
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