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Сегодня, 14:14
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Токаев посетит Китайскую Народную Республику
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В Сиане состоятся переговоры Главы нашего государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.
Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний.
Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".
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