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t.me/Борт №1 Вчера, 20:42
257
Вчера, 20:42
257
Фото: t.me/Борт №1

Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана

Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей резиденции президента Узбекистана "Куксарой" в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

У голубой ели установили памятную табличку.

Президент Казахстана полил дерево после посадки.

Ранее сообщалось о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. У него запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

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#президент #Касым-Жомарт Токаев #Узбекистан
BaigeNews.kz
Вчера, 20:42
257
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