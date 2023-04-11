Токаев поручил Антикору пресечь коррупцию среди высокопоставленных лиц

По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект "Бизнеске жол", направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка семи тысяч предпринимателей.

Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.