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  • Токаев поручил Антикору пресечь коррупцию среди высокопоставленных лиц
akorda.kz Сегодня, 12:37
149
Сегодня, 12:37
149
Фото: akorda.kz

Токаев поручил Антикору пресечь коррупцию среди высокопоставленных лиц

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.

По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект "Бизнеске жол", направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка семи тысяч предпринимателей.

Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.

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Сегодня, 12:37
149
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