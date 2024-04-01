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Токаев подписал закон о правовой помощи Литве

Сегодня, 18:34
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akorda.kz Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана подписан Закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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