Токаев подписал закон о правовой помощи Литве
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
158Фото: akorda.kz
Президент Казахстана подписан Закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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