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Кадры из космоса: опубликованы снимки пожара в области Абай Сегодня, 17:32
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Сегодня, 17:32
169

Кадры из космоса: опубликованы снимки пожара в области Абай

По данным космического мониторинга, первые очаги возгорания на территории леса "Семей орманы" были зафиксированы 8 июня, в 11:23 часов по времени города Астаны, передает BaigeNews.kz

На космических снимках обнаружено, что пожар охватил село Барышевка, село Успенка и поселок Поднебесное Бородулихинского района области Абай. По данным дистанционного зондирования Земли, на 12.00 часов 9 июня площадь пожара составила более 30 тысяч гектар.

Отметим, что космический мониторинг лесных и степных пожаров состоит из 2 этапов: оперативное определение очага и распространение пожара до 8 раз в день и определение точной площади выгоревшего участка на основе космических снимков.

 

 

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Сегодня, 17:32
169
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