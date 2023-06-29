Токаев обсудил с министром иностранных дел Люксембурга перспективы сотрудничества

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, передаёт BaigeNews.kz.



Приветствуя Жана Ассельборна, президент отметил, что его визит открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов. Глава государства с теплотой вспомнил о переговорах с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Тогда у нас состоялся весьма продуктивный и содержательный разговор о долгосрочных перспективах углубления взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Люксембургом. Казахстан с большим уважением относится к Вашей стране и народу. Мы с оптимизмом смотрим на будущее нашего взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровизации, "зеленой" энергетики, а также по линии Международного финансового центра Астана.

Жан Ассельборн отметил позитивную динамику сотрудничества между странами.

"Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом, и в этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом. Мы очень благодарны, что люксембургская компания может реализовать этот крупный совместный проект. Второй меморандум о взаимопонимании мы подписали с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга.

Касым-Жомарт Токаев и Жан Ассельборн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.