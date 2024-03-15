Токаев: Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее для нас и наших потомков

Мы будем строить открытую, развитую экономику, обеспечивающую рост благосостояния наших граждан, привлекательную для предпринимателей, инвесторов и талантов со всего мира. Об этом на заседании Национального курултая сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Конечно, образ будущего нашей страны многогранен, и каждый его может воспринимать по-своему. Но его основные контуры можно очертить в виде триады: "Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация". Эти три элемента тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.



Наша страна продолжит неуклонно следовать намеченным стратегическим курсом. Мы построим справедливое государство с сильными демократическими институтами и развитой правовой системой, обеспечивающей торжество закона и порядка – фундаментального принципа нашей политики. Мы создадим общество равных возможностей для всех и каждого, в котором ответственные граждане усердным трудом вносят свой весомый вклад в развитие страны", - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, мы будем оберегать мир и согласие в стране, твердо следуя принципу "единство в многообразии". Продолжим выполнять свою почетную миссию сближения различных религий и конфессий, налаживания диалога по самым актуальным проблемам современности.



"Мы будем строить открытую, развитую экономику, обеспечивающую рост благосостояния наших граждан, привлекательную для предпринимателей, инвесторов и талантов со всего мира. Всем обществом продолжим борьбу против коррупции. Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее для нас и наших потомков.



Справедливость – как принцип, ответственность – как основа, прогресс – как цель. Следуя этим установкам, наша нация непременно расширит горизонты развития, а каждый ответственный гражданин своим честным трудом добьется заслуженного успеха", - резюмировал он.