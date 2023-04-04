Токаев назначил министра индустрии и инфраструктурного развития

Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Уорвикский университет, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2011 году исполняющим обязанности эксперта Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства МСХ РК. Министром стал в январе 2023 года. До этого он был вице-министром с июля 2021 года. С января 2021 года и по настоящее время работал председателем Комитета индустриального развития МИИР РК.