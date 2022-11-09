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Токаев наградил руководителя компании Shell
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главным исполнительным директором концерна Shell Беном ван Берденом и директором подразделения компании по комплексным решениям в сфере газа, ВИЭ и энергетики Уаэлем Сауаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовом и энергетическом секторах. Особое внимание уделено дальнейшему освоению месторождений Карачаганак и Кашаган.
Президент поблагодарил Бена ван Бердена, в скором времени покидающего свой пост, за вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана и пожелал успехов Уаэлю Сауану, который возглавит компанию вместо него. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства с нашей страной.
В завершение встречи глава государства за большой вклад в развитие нефтегазовой промышленности наградил Бена ван Бердена орденом "Достық" II степени.
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