Токаев: Албания - важный партнёр на Балканском полуострове

Албания является для Казахстана важным партнёром на Балканском полуострове, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

Визит президента Албании Байрама Бегая в Казахстана глава государства назвал решающим в вопросе сотрудничества между странами.

"Мы считаем Албанию очень важным партнёром на вашем Балканском полуострове. Это решающий момент, чтобы нам достигнуть существенных результатов в рамках сотрудничества. Я посла направил в Тирану. Это является ещё одной вехой в нашем сотрудничестве. Есть много схожих вещей между Казахстаном и Албанией. Оба государства являются многонациональными, многорелигиозными. В то же время мусульманское население превалирует", - сказал Токаев на пресс-конференции в Акорде по итогам визита президента Албании в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан готов к сотрудничеству с Европейским союзом.

"Мы в курсе о вашей политике по присоединению к ЕС. И мы будем рады видеть вас в качестве члена ЕС. Это крупный торговый партнер Казахстана. И наша стратегия по ЕС - чёткая. Мы хотим продолжать наше крепкое сотрудничество. У нас есть контакты на регулярной основе с председателем ЕС, также с другими представителями этой организацией. Нам нужно подумать о запуске прямых рейсов между нашими столицами. Казахстан весьма заинтересован в развитии нашего сотрудничества, и мы будем прилагать все усилия, чтобы получить существенные результаты", - сказал глава государства.

Президент Албании Байрам Бегай, в свою очередь, отметил, что его визит в Казахстан является началом диалога между странами.