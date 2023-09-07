Токаев: Албания - важный партнёр на Балканском полуострове
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Албания является для Казахстана важным партнёром на Балканском полуострове, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
Визит президента Албании Байрама Бегая в Казахстана глава государства назвал решающим в вопросе сотрудничества между странами.
"Мы считаем Албанию очень важным партнёром на вашем Балканском полуострове. Это решающий момент, чтобы нам достигнуть существенных результатов в рамках сотрудничества.
Я посла направил в Тирану. Это является ещё одной вехой в нашем сотрудничестве.
Есть много схожих вещей между Казахстаном и Албанией. Оба государства являются многонациональными, многорелигиозными. В то же время мусульманское население превалирует", - сказал Токаев на пресс-конференции в Акорде по итогам визита президента Албании в Казахстан.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан готов к сотрудничеству с Европейским союзом.
"Мы в курсе о вашей политике по присоединению к ЕС. И мы будем рады видеть вас в качестве члена ЕС. Это крупный торговый партнер Казахстана. И наша стратегия по ЕС - чёткая. Мы хотим продолжать наше крепкое сотрудничество. У нас есть контакты на регулярной основе с председателем ЕС, также с другими представителями этой организацией.
Нам нужно подумать о запуске прямых рейсов между нашими столицами. Казахстан весьма заинтересован в развитии нашего сотрудничества, и мы будем прилагать все усилия, чтобы получить существенные результаты", - сказал глава государства.
Президент Албании Байрам Бегай, в свою очередь, отметил, что его визит в Казахстан является началом диалога между странами.
"Я очень рад встретить вас здесь во время первого визита, передаю благодарность за ваше гостеприимство.
Эта наша первая встреча означает начало диалога. Надеюсь, что взаимодействие будет продолжаться в соответствии с нашими целями по расширению связей между Албанией и Казахстаном.
Дипломатические отношения между Казахстаном и Албанией получили новый виток в сентябре. Я передаю моё приглашение навести визит в Албанию, увидеть страны Балканского полуострова", - сказал президент Албании.
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