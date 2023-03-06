TikTok будет удалять фейки о выборах в Казахстане и блокировать их авторов

Фото: epicstars.com

TikTok планирует обеспечить достоверность контента о выборах в парламент и маслихаты на платформе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу соцсети.

"TikTok стремится бороться с возможным распространением дезинформации на платформе, в том числе путём предоставления пользователям достоверной информации по такой общественно значимой теме, как выборы. В преддверии выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года, платформа представляет функционал в приложении, позволяющий пользователям проверять и получать достоверную информацию о выборах", — говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить доступность страницы о выборах, TikTok будет маркировать видеоролики, связанные с парламентскими выборами 2023 в Казахстане. Эти лейблы будут вести пользователей на информационную страницу о выборах, ведущую на официальный ресурс ЦИК РК.

Страницы результатов поиска информации о выборах будут сопровождаться специальными напоминаниями о необходимости изучать авторитетные и надёжные источники информации и жаловаться на контент, потенциально нарушающий политики соцсети.

Сообщения с недостоверной информацией о выборах в мажилис и маслихаты будет изучать специальная служба. Чтобы пожаловаться на предположительно недостоверный контент, нужно нажать на иконку в виде стрелки справа от видеоролика, выбрать "Пожаловаться" и указать причину жалобы.