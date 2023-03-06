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TikTok будет удалять фейки о выборах в Казахстане и блокировать их авторов
TikTok планирует обеспечить достоверность контента о выборах в парламент и маслихаты на платформе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу соцсети.
"TikTok стремится бороться с возможным распространением дезинформации на платформе, в том числе путём предоставления пользователям достоверной информации по такой общественно значимой теме, как выборы. В преддверии выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года, платформа представляет функционал в приложении, позволяющий пользователям проверять и получать достоверную информацию о выборах", — говорится в сообщении.
Чтобы обеспечить доступность страницы о выборах, TikTok будет маркировать видеоролики, связанные с парламентскими выборами 2023 в Казахстане. Эти лейблы будут вести пользователей на информационную страницу о выборах, ведущую на официальный ресурс ЦИК РК.
Страницы результатов поиска информации о выборах будут сопровождаться специальными напоминаниями о необходимости изучать авторитетные и надёжные источники информации и жаловаться на контент, потенциально нарушающий политики соцсети.
Сообщения с недостоверной информацией о выборах в мажилис и маслихаты будет изучать специальная служба. Чтобы пожаловаться на предположительно недостоверный контент, нужно нажать на иконку в виде стрелки справа от видеоролика, выбрать "Пожаловаться" и указать причину жалобы.
"В период выборов TikTok будет удалять контент, содержащий, например, ложные сообщения об изменении даты выборов, материалы, нацеленные на запугивание избирателей или на вмешательство в процедуру голосования и другой недостоверный контент. Аккаунты пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут быть заблокированы. К таким аккаунтам могут относиться учётные записи, в которых было замечено распространение ложной информации о выборах или разжигание ненависти. Также TikTok может ограничить возможность проведения прямых эфиров в TikTok для пользователей, нарушающих эти правила", — сообщили в компании.
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