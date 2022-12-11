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  • Теплотрасса восстановлена после аварии в Астане. В ЖК дали тепло
pixabay Сегодня, 20:09
7
Сегодня, 20:09
7
Фото: pixabay

Теплотрасса восстановлена после аварии в Астане. В ЖК дали тепло

Тепловики отчитались о полном восстановлении поврежденной теплотрассы возле Ботанического сада, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе АО "Астана-Теплотранзит" заявили том, что тепловая сеть ду133мм восстановлена.

"Завершены сварочные работы, восстановлено теплоснабжение ЖК. Ранее при производстве работ была повреждена тепловая сеть", — говорится в сообщении компании.

Напомним, видео аварии попало в Сеть. Очевидцы засняли облако белого пара в районе Ботанического сада. Позже стало известно, то из-за повреждения теплосети без отопления остался многоквартирный жилой комплекс по улице Мангилик Ел.

 

 

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#авария #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:09
7
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