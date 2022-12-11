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скриншот с видео Сегодня, 18:34
33
Сегодня, 18:34
33
Фото: скриншот с видео

Аварию на теплосетях ликвидируют в Астане

В социальных сетях появилось видео большого облака пара у столичного Ботанического сада, а также больших луж и спецтехники, передаёт BaigeNews.kz.

Происходящее прокомментировали столичные тепловики, сообщив, что из-за аварии на теплосетях от тепла и горячей воды временно отключили четыре жилых комплекса.

"При производстве работ была повреждена тепловая сеть 2ду219мм. Оперативная бригада АО "Астана-Теплотранзит" находится на месте для локализации участка. Под временное отключение попадают четыре МЖК по улице Туркестана", — говорится в сообщении АО "Астана-Теплотранзит".

 

Видео: t.me/astanovka98
Видео: t.me/kozachkow
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#Астана #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:34
33
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