Аварию на теплосетях ликвидируют в Астане

Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появилось видео большого облака пара у столичного Ботанического сада, а также больших луж и спецтехники, передаёт BaigeNews.kz.

Происходящее прокомментировали столичные тепловики, сообщив, что из-за аварии на теплосетях от тепла и горячей воды временно отключили четыре жилых комплекса.