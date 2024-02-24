Тело Навального отдали матери

Матери политика Алексея Навального Людмиле отдали тело сына. Об этом в социальной сети Х сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш, передаёт BaigeNews.kz.

"Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", — написала Кира Ярмыш.

Напомним, Алексей Навальный скончался в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп.

В колонию Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В августе прошлого года Навального приговорили ещё к 19 годам колонии по делу об экстремизме.

После смерти политика соратники Навального писали о том, что родные Алексея не знают, где находится его тело. Мать и адвокат политика прилетели в Салехард 17 февраля. С тех пор они добивались выдачи тела.

Супруга Навального Юлия ранее заявила, что продолжит дело мужа.