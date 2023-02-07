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Тело Ленина пытались похитить из Мавзолея
Московский сборщик мебели пытался украсть тело Ленина из Мавзолея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на MK.RU.
Об этом мужчина заявил правоохранителям, которые в ночь на 6 февраля заметили странного посетителя на Красной площади и доставили в отдел полиции.
Как стало известно, подозрительный мужчина крутился возле Мавзолея около полуночи. В какой-то момент он подошел к двери и попытался ее открыть, но был сразу задержан бдительными стражами порядка. Мужчина вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина.
Уже в отделе полиции он подтвердил свои намерения, правда, для чего он хотел совершить такую кражу, пояснить так и не смог. В связи с неадекватным поведением была вызвана "скорая психиатрическая помощь", которая поставила пациенту психиатрический диагноз.
Задержанный оказался 42-летним москвичом. Мужчина трудился сборщиком мебели, 5 лет назад развелся с женой, с которой воспитывал троих сыновей. Несмотря на развод, он постоянно общался с детьми, которые приезжали к нему каждые выходные, по мере возможности старался помогать материально. После распада семьи он переехал в квартиру мамы и пристрастился к спиртному. Последний месяц работы почти не было, поэтому все свободное время он проводил в компании случайных знакомых.
Утром 5 февраля, со слов родных, он якобы поехал к школьному другу в Пушкино, а уже в 23 часа оказался на Тверской улице, где с кем-то распивал спиртные напитки. Дальнейшие события мужчина не помнит.
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