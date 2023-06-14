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polisia.kz Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50
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Фото: polisia.kz

Телефонные мошенники обманули костанайских пенсионеров на 40 миллионов тенге

Костанайские полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманули 13 пенсионеров на 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На протяжении двух последних месяцев злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали: их родственники стали виновниками ДТП, а чтобы их не привлекли к уголовной ответственности, надо заплатить деньги. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов или родственниками пострадавших. 

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с Северным отделом УП Костаная установили личности подозреваемых в мошенничествах лиц. Мошенников задержали на месте преступления в момент получения 31 тысячи долларов США. 

"Нами были установлены личности подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, это шесть молодых людей. Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали денежные средства у жертв, под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях. Было установлено, что от рук мошенников пострадало 13 пенсионеров, которые лишились более 40 миллионов тенге", – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 - "Мошенничество, совершенное неоднократно".

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Сегодня, 09:50
299
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