Телефонные мошенники обманули костанайских пенсионеров на 40 миллионов тенге

Фото: polisia.kz

Костанайские полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманули 13 пенсионеров на 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На протяжении двух последних месяцев злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали: их родственники стали виновниками ДТП, а чтобы их не привлекли к уголовной ответственности, надо заплатить деньги. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов или родственниками пострадавших.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с Северным отделом УП Костаная установили личности подозреваемых в мошенничествах лиц. Мошенников задержали на месте преступления в момент получения 31 тысячи долларов США.

"Нами были установлены личности подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, это шесть молодых людей. Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали денежные средства у жертв, под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях. Было установлено, что от рук мошенников пострадало 13 пенсионеров, которые лишились более 40 миллионов тенге", – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 - "Мошенничество, совершенное неоднократно".