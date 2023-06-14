- Пожарным не удается приблизиться к горящей скважине в Мангистауской области 10:59 56
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 10:31 178
- Спецоперация в курортной зоне Бурабай: УБОП задержал банду вымогателей 10:15 275
- Телефонные мошенники обманули костанайских пенсионеров на 40 миллионов тенге 09:50 294
- Нового акима назначили в Бородулихинском районе, где бушуют пожары 09:15 336
- Информацию о распространении холерной палочки в воде опровергли казахстанские врачи 09:09 292
- Круглосуточно охранять леса от огня будут в Павлодарской области 08:55 306
- Казахстан выиграл чемпионат Азии по велоспорту 08:22 365
- Сын первого президента Узбекистана подал иск о наследстве 07:50 536
- 137 раз нарушил скоростной режим водитель из Кокшетау 06:21 406
- Ряд сёл переименуют в Жетысуской области 05:13 495
- В Астане закроют ряд улиц из-за ремонта дорог 04:35 424
- Известных вайнеров могут отправить на пять лет в колонию-поселение 03:44 560
- Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке 02:55 576
- В Астане мужчину осудили за смерть трёхлетнего ребёнка сожительницы 01:40 512
- 19 новых туробъектов появятся в Имантау-Шалкарской курортной зоне 00:19 472
- Угрозы населённым пунктам нет — глава МЧС о пожаре в области Абай 13.06.2023 502
- Казахстанских предпринимателей отправили на бизнес-стажировку в Японию 13.06.2023 569
- Автобус с пассажирами врезался в столб в Шымкенте 13.06.2023 519
- Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ 13.06.2023 561
- Казахстанский анимационный фильм признали лучшим на фестивале в Индии 13.06.2023 537
- Автобус с детьми загорелся в Уральске: водитель ездил без страховки и техосмотра 13.06.2023 649
- Экспорт товаров из Казахстана в ЕАЭС вырос на 47 процентов 13.06.2023 492
- Стала известна причина смерти потерявшегося тракториста при пожаре в области Абай 13.06.2023 1166
- Казахстан не может получить статус страны свободной от ящура 13.06.2023 460
- Как не стать жертвой пластического хирурга, рассказали эксперты 13.06.2023 556
- Школьники из Караганды и Шымкента стали призёрами чемпионата мира по робототехнике 13.06.2023 957
- О состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай сообщили в Минэкологии 13.06.2023 629
- Токаев выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена 13.06.2023 1482
- Топ проблем у казахстанцев за рубежом назвали в МИД 13.06.2023 635
- "Доходит до увольнений и разводов". Почему казахстанцы боятся витилиго 13.06.2023 602
- Направлявшийся в Актау самолёт экстренно сел в Самаре 13.06.2023 596
- Избран глава попечительского совета фонда "Қазақстан халқына" 13.06.2023 498
- Что такое "гуманная педагогика" и Soft Mozart, рассказал казахстанский эксперт 13.06.2023 773
- Площадь пожара значительно сократилась – Уранхаев 13.06.2023 440
- Трагедия в области Абай: алматинцы собрали 300 кг гумпомощи 13.06.2023 544
- Договорных матчей не было - в Минспорта ответили на лидерство Казахстана в антирейтинге 13.06.2023 506
- Нарколабораторию соорудили из трёх контейнеров в пригороде Алматы 13.06.2023 809
- В Таразе налажено производство светодиодных светильников широкого спектра 13.06.2023 494
- Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 октября 13.06.2023 455
- Турция и Узбекистан выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай 13.06.2023 639
- Какие проверки ждут казахстанских предпринимателей в 2024 году 13.06.2023 769
- Дети едва успели покинуть горящий автобус в Уральске 13.06.2023 482
- Lada врезалась в лошадь в ЗКО, водитель погиб 13.06.2023 596
- Нашли тело пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста 13.06.2023 656
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 644
- Снести нельзя оставить: какая судьба ждет базары Алматы? 13.06.2023 655
- Автобус с пассажирами врезался в забор здания в Алматы 13.06.2023 661
- Необязательно занимать кресло, чтобы помогать детям - Аружан Саин об отставке 13.06.2023 635
- В какой летний лагерь отправить ребёнка в Астане, рассказали в управлении образования 13.06.2023 485
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 1418
- Кадры со свадьбы актрисы Асель Садвакасовой выложили в Сеть 13.06.2023 683
- Квартиры в Талдыкоргане незаконно получили госслужащие, журналисты, спортсмены и артисты – аким 13.06.2023 662
- Бастовавших нефтяников "БерАли" трудоустроят в другую компанию 13.06.2023 579
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 815
- Как развивается ремесленничество в одном из древнейших городов Казахстана 13.06.2023 674
- Более 60 процентов школьников сталкиваются с насилием и дискриминацией в Казахстане 13.06.2023 620
- Генпрокуратура проверяет три версии причины пожара в Абайской области 13.06.2023 695
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 2525
- "У нас достойный президент" - депутаты о реформах Токаева 13.06.2023 476
- "Заберите нас" - скандальное видео с плачущими детьми завирусилось в Казнете 13.06.2023 997
- Астана может остаться без отопления в этом году – депутат мажилиса 13.06.2023 850
- Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ 13.06.2023 781
- Накажут ли Даниала Ахметова за пожар в Абайской области, прокомментировал Скляр 13.06.2023 832
- Подросток приставал к мальчику и имитировал с ним секс в Хромтау 13.06.2023 8980
- Пожар в области Абай: площадь достигла порядка 60 тысяч гектаров 13.06.2023 769
- Празднование Дня медработника перенесли в Казахстане 13.06.2023 1010
- Инфляция в Казахстане снижается третий месяц - Нацбанк 13.06.2023 526
- Ограничение на вывоз бычков и баранчиков снова продлили в Казахстане 13.06.2023 647
- Спасатели предотвратили угрозу распространения огня в населённые пункты 13.06.2023 519
- Акмолинка отдала мошенникам 6 миллионов тенге по схеме "родственник попал в ДТП" 13.06.2023 654
- Jusan Bank прокомментировал своё возвращение в казахстанскую юрисдикцию 13.06.2023 560
- Скоропостижно скончался замглавы Комитета административной полиции МВД 13.06.2023 1660
- Аналитики назвали самые курящие регионы Казахстана 13.06.2023 641
- Новинка этого лета: спортивный лифтбек UNI-V уже в продаже 13.06.2023 535
- В Степногорске пьяная женщина угнала авто и попала в ДТП 13.06.2023 701
- О состоянии здоровья эвакуированных сельчан Абайской области рассказали врачи 13.06.2023 624
- Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию. Полученную госпомощь банк вернёт досрочно - Минюст 13.06.2023 926
- Работника ТОО подозревают в растрате 34 миллионов тенге в Акмолинской области 13.06.2023 608
- В два раза больше маркированной обуви начали продавать в Казахстане с 1 апреля 13.06.2023 613
- LOADING...
Телефонные мошенники обманули костанайских пенсионеров на 40 миллионов тенге
Костанайские полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманули 13 пенсионеров на 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На протяжении двух последних месяцев злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали: их родственники стали виновниками ДТП, а чтобы их не привлекли к уголовной ответственности, надо заплатить деньги. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов или родственниками пострадавших.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с Северным отделом УП Костаная установили личности подозреваемых в мошенничествах лиц. Мошенников задержали на месте преступления в момент получения 31 тысячи долларов США.
"Нами были установлены личности подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, это шесть молодых людей. Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали денежные средства у жертв, под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях. Было установлено, что от рук мошенников пострадало 13 пенсионеров, которые лишились более 40 миллионов тенге", – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.
Начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 - "Мошенничество, совершенное неоднократно".
-
Trend news
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 643
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 1408
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 814
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 2520
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1747
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1584
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1104
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 912
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1804
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1525
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2025
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3011
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1300
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1294
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1421
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 46997
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1662
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 2527
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2110
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2124
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1545
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1655
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3442
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1616
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2920
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1663
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2916
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2219
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2050
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2260
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4022
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3041
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3308
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2741
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3664
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8113
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2658
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2080
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2300
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3659
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3653
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2137
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2532
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4714
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2409
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2928
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2641
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2508
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5021
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2497
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2553
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2580
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 3647
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5175
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3775
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2588
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2746
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3597
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2622
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3129
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4110
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3984
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3219
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2847
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8122
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2293
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 5451
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6775
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2764
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3835
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3794
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12842
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 3388
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 16464
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 3152
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2792
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3911
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3720
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 3570
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3611
-
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 675
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 883
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1640
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 906
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 994
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 820
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1197
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 2444
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1018
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2024
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1069
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1058
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1198
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2019
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1077
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1275
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2371
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1211
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1479
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 994
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1180
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1062
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1239
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5883
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1944
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1084
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1240
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1420
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1251
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1305
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1582
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1464
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4082
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1820
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2920
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1904
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1865
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2465
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1943
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2163
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2169
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2305
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2453
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2396
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1961
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1998
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2154
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1989
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1642
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1829
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2044
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2197
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2325
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2438
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2335
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2715
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2784
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3597
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3113
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3023
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3219
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2259
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2148
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2559
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2707
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2312
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2276
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3205
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2900
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3437
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2644
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2560
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 3085
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3969
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4929
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 3376
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2701
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3943
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 3046
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3709