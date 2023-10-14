Технологии смогут обеспечить человеку бессмертие к 2029 году — футуролог

Американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл считает, что человечество сможет обрести бессмертие в 2029 году. Также в ближайшем будущем он ожидает развития искусственного интеллекта до уровня человеческого разума, после чего люди станут в несколько раз умнее, благодаря чему начнут справляться с поставленными перед ними задачами за считанные секунды, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает HiNews, предпосылки к тому, что в будущем человечество обретет бессмертие, уже есть.

Впервые о том, что люди обретут бессмертие в 2029 году, Рэй Курцвейл объявил в 2016 году. По его прогнозам, к этому времени в медицине начнут применяться крошечные роботы, которые будут выпускаться внутрь кровеносной системы человека. Путешествуя по разным частям организма, роботы будут "ремонтировать" повреждённые клетки тела, предотвращая развитие опасных заболеваний и останавливая старость. По сути, эти роботы заменят собой иммунитет и будут работать как компьютерные антивирусы, которые регулярно обновляются и учатся устранять новые угрозы.

Когда люди станут бессмертными. По мнению Рэймонда Курцвейла, человечество обретет бессмертие благодаря роботам, которые заменят собой естественный иммунитет человека. Фото.

По мнению Рэймонда Курцвейла, человечество обретет бессмертие благодаря роботам, которые заменят собой естественный иммунитет человека

Также Рэймонд Курцвейл считает, что в то же время искусственный интеллект сможет пройти тест Тьюринга и произойдет технологическая сингулярность — момент, когда технологическое развитие станет стремительным и неуправляемым.

По его мнению, этого не нужно бояться, потому что прогресс принесет только пользу. При помощи упомянутых выше нанороботов, человеческий мозг можно будет подключить к Интернету и отправлять электронную почту, искать любую информацию и даже создавать запасные копии воспоминаний без использования обычных компьютеров.

Звучит как нечто невероятное, и не знающие Рэймонда Курцвейла люди даже могут подумать, что он сумасшедший. На самом же деле, многие прогнозы этого футуролога насчет будущего человечества оказались точными. Например, в 1990 году он оказался прав, сказав что к началу 21 века компьютер сможет победить чемпиона мира по шахматам. В своё время он также утверждал, что в ближайшем будущем люди будут пользоваться смартфонами, портативными компьютерами, а также беспроводными устройствами — так всё и произошло.

В 2010 году Рэймонд Курцвейл самостоятельно изучил все свои прогнозы насчет будущего человечества. За двадцать лет он выдвинул 147 предположений, среди которых 115 оказались верными. Всего лишь 12 прогнозов оказались верными только отчасти, а 3 предположения были полностью неверными. Например, один из прогнозов гласил, что в 2009 году люди будут активно пользоваться беспилотными автомобилями — даже спустя десяток лет с предполагаемой даты, в городах максимум тестируют только автономный общественный транспорт.

Сказать точно, насколько Рэймонд Курцвейл прав насчет бессмертия человечества в 2029 году, невозможно. Авторы научного издания IFL Science ему не верят и считают его прогноз ошибочным. С другой стороны, предпосылки к резкому скачку в сфере развития технологий есть. Например, только пару лет назад никто даже не смел предполагать, что очень скоро в мире появится нейросеть ChatGPT — она не только способна писать тексты на любую тему, но и может играть роль личного психолога. Недавно нейросеть ChatGPT спасла мальчику жизнь, определив его болезнь, что в очередной раз показало широту возможностей искусственного интеллекта.

Успехи в области медицинских роботов крошечного размера тоже есть. Простая конструкция из никеля и титана может войти в кровеносную систему и удалять из мозга сгустки крови. В будущем ученые могут создать более продвинутых роботов, которые распространяются по кровеносной системе и останавливают процессы старения организма.

Вдобавок ко всему этому, компания Neuralink под управлением Илона Маска уже несколько лет разрабатывает систему для подключения мозга человека к компьютеру. Каждый год специалисты делятся впечатляющими результатами — в 2022 году они показали, как обезьяна печатает на компьютере при помощи мыслей. А в 2023 году компания хочет провести "чипирование" человека в прямом эфире.