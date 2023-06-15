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  • "Это ящик Пандоры": в ЕС принимают первый закон о защите от искусственного интеллекта
pixabay.com Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59
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Фото: pixabay.com

"Это ящик Пандоры": в ЕС принимают первый закон о защите от искусственного интеллекта

Евросоюз первым в мире принимает закон, который будет регулировать развитие систем искусственного интеллекта и защищать от них граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

В среду за законопроект проголосовал Европарламент. Это не конец процесса: три ветви власти ЕС - Комиссия, Парламент и Совет - должны будут согласовать окончательный вариант закона, его вступление в силу ожидается не ранее 2025 года.

В законе системы ИИ разделены на группы по степеням риска, который они несут для европейских граждан и потребителей, и для каждой группы введены свои ограничения и меры контроля. Совсем запрещены будут, например, системы, созданные для того, чтобы влиять на подсознание людей, а также системы биометрического распознавания, работающие в режиме реального времени.

Системы, создающие контент - такие, как ChatGPT - должны будут, в частности, чётко маркировать свою продукцию и не выдавать её за творчество живых людей.

"Депутаты Европарламента хотят гарантировать, чтобы системы ИИ контролировались людьми, были безопасны, прозрачны, отслеживаемы, не дискриминировали пользователей и способствовали защите окружающей среды", - объясняла пресс-служба Европарламента во время подготовки законопроекта.

В дебатах, которые прошли 13 июня, депутаты Европарламента больше всего внимания обратили на пункты о системах распознавания лиц. В проекте предлагается разрешить применение таких систем только "постфактум" (а не в режиме реального времени), только для поиска преступников, террористов и пропавших людей и только по решению суда.

Уверенное большинство евродепутатов - за такое решение, но небольшое меньшинство призывает совсем запретить системы распознавания лиц. От этого меньшинства в дебатах выступил, в частности, Патрик Брайер - единственный в Европарламенте представитель Пиратской партии Германии.

"Мы открываем ящик Пандоры, мы создаём тотальное полицейское государство, как в Китае", - заявил Брайер (цитата по синхронному переводу).

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Сегодня, 08:59
256
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