"Это ящик Пандоры": в ЕС принимают первый закон о защите от искусственного интеллекта

Евросоюз первым в мире принимает закон, который будет регулировать развитие систем искусственного интеллекта и защищать от них граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

В среду за законопроект проголосовал Европарламент. Это не конец процесса: три ветви власти ЕС - Комиссия, Парламент и Совет - должны будут согласовать окончательный вариант закона, его вступление в силу ожидается не ранее 2025 года.

В законе системы ИИ разделены на группы по степеням риска, который они несут для европейских граждан и потребителей, и для каждой группы введены свои ограничения и меры контроля. Совсем запрещены будут, например, системы, созданные для того, чтобы влиять на подсознание людей, а также системы биометрического распознавания, работающие в режиме реального времени.

Системы, создающие контент - такие, как ChatGPT - должны будут, в частности, чётко маркировать свою продукцию и не выдавать её за творчество живых людей.