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  • Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях
fedpress.ru Сегодня, 12:10
248
Сегодня, 12:10
248
Фото: fedpress.ru

Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях

Минздрав США дал разрешение компании миллиардера Илона Маска на проведение клинических испытаний на людях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на m24.ru. Объявить о наборе добровольцев планируют в ближайшее время.

По словам Маска, чип, вживленный в мозг, сможет помочь тем людям, у кого нарушена двигательная активность, например, из-за травм позвоночника или пациентам с расстройством нервной системы. Испытания ранее провели на животных.

Миллиардер уже назвал это решение важным шагом в развитии медицины и уточнил, что первый чип могут вживить добровольцу уже через полгода.

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Сегодня, 12:10
248
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