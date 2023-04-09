  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Нейросеть сдала экзамен на врача и поставила верный диагноз
t.me/s/matrix_failure Сегодня, 22:52
31
Сегодня, 22:52
31
Фото: t.me/s/matrix_failure

Нейросеть сдала экзамен на врача и поставила верный диагноз

Доктор Айзек Кохейн, гарвардский специалист по информационным технологиям и медицине, вместе с двумя коллегами протестировал ChatGPT-4 на предмет возможности использовать искусственный интеллект во врачебной сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на insider.

По словам исследователя, система проявила себя лучше многих врачей.

Результаты эксперимента доктор Кохейн изложил в книге "Революция ИИ в медицине", написанной совместно с независимой журналисткой Кэри Голдберг  и вице-президентом Microsoft по исследованиям Питером Ли. 

Выпущенная в марте ИИ-модель GPT-4 в 90 процентов случаев правильно отвечала на вопросы из экзамена на получение лицензии врача, выступая лучше ChatGPT на базе GPT-3 и GPT-3.5 и даже некоторых докторов, у которых уже есть лицензии.

GPT-4 отлично проявил себя не только как экзаменуемый и знаток фактов, но и как переводчик. Он разобрался с медицинской выпиской пациента на португальском языке и перефразировал наполненный техническим жаргоном текст в материал, с которым справится и шестиклассник. 

ИИ предлагал врачам полезные советы, как вести себя у постели больного и как разговаривать с пациентом о его состоянии понятным, но сострадательным языком. 

Машина справлялась с обработкой объёмных отчётов об обследовании, мгновенно обобщая их содержимое.

Свои ответы система излагала в формате, который как будто указывает на интеллект сродни человеческому, но исследователи всё равно пока делают вывод, что в своих размышлениях ИИ ограничен шаблонами — пускаться в полноценные рассуждения с причинно-следственными связями GPT-4 ещё не умеет. 

Тем не менее, когда системе предложили данные по реальному случаю, та на уровне специалиста с годами учёбы и практики верно диагностировала редкую болезнь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:52
31
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх