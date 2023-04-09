Нейросеть сдала экзамен на врача и поставила верный диагноз

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Доктор Айзек Кохейн, гарвардский специалист по информационным технологиям и медицине, вместе с двумя коллегами протестировал ChatGPT-4 на предмет возможности использовать искусственный интеллект во врачебной сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на insider.

По словам исследователя, система проявила себя лучше многих врачей.

Результаты эксперимента доктор Кохейн изложил в книге "Революция ИИ в медицине", написанной совместно с независимой журналисткой Кэри Голдберг и вице-президентом Microsoft по исследованиям Питером Ли.

Выпущенная в марте ИИ-модель GPT-4 в 90 процентов случаев правильно отвечала на вопросы из экзамена на получение лицензии врача, выступая лучше ChatGPT на базе GPT-3 и GPT-3.5 и даже некоторых докторов, у которых уже есть лицензии.

GPT-4 отлично проявил себя не только как экзаменуемый и знаток фактов, но и как переводчик. Он разобрался с медицинской выпиской пациента на португальском языке и перефразировал наполненный техническим жаргоном текст в материал, с которым справится и шестиклассник.

ИИ предлагал врачам полезные советы, как вести себя у постели больного и как разговаривать с пациентом о его состоянии понятным, но сострадательным языком.

Машина справлялась с обработкой объёмных отчётов об обследовании, мгновенно обобщая их содержимое.

Свои ответы система излагала в формате, который как будто указывает на интеллект сродни человеческому, но исследователи всё равно пока делают вывод, что в своих размышлениях ИИ ограничен шаблонами — пускаться в полноценные рассуждения с причинно-следственными связями GPT-4 ещё не умеет.

Тем не менее, когда системе предложили данные по реальному случаю, та на уровне специалиста с годами учёбы и практики верно диагностировала редкую болезнь.