Тайники с автоматами и ружьями нашли в центре Шымкента

Полицейские Шымкента нашли два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Их обнаружили оперативники подразделений МВД РК, ДП Шымкента и ДКНБ в центре мегаполиса. Оружие было спрятано возле забора одного из домов и в овраге лесополосы. В тайнике хранились два обреза охотничьего ружья, пистолет, похожий на ТТ, семизарядный карабин со сбитыми номерами, автомат Калашникова, гладкоствольное ружье "Сайга", охотничье ружье " Бенелли", полицейский щит "Штурм" и бронежилет, а также 115 патронов и учебная граната Ф-1.

Проводится досудебное расследование по частям 1 и 3 статьи 287 УК РК "Незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Назначены экспертизы. В настоящее время оперативники устанавливают людей, причастных к схрону оружия.

Ранее на территории кладбища в направлении Щучинска полицейские из Кокшетау обнаружили замаскированный схрон огнестрельного оружия.

Во время январских событий в Казахстане были украдены тысячи единиц оружия. По данным МВД, найдена треть похищенного оружия. Напомним, в результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатомёты.

В частности, в Алматинской области из здания Департамента полиции похитили 53 автомата, 367 пистолетов, один гранатомет, а также свыше 20 тысяч патронов. В Жамбылской области - 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов.