Схрон с оружием обнаружили на кладбище близ Кокшетау

Фото: polisia.kz

На территории мусульманского кладбища в направлении Щучинска полицейские из Кокшетау обнаружили замаскированный схрон огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz.

С места изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36 и 9 калибров. Всё это направили на экспертизу.

"В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который в 2015 году обратился с заявлением об утере оружия в полицию", - уточнили в Telegram-канале Polisia.kz.

Стражи порядка напомнили, что потеря или кража оружия может иметь разные правовые последствия для владельца. В случае, если это произошло, необходимо немедленно сообщить в полицию.