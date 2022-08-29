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polisia.kz Сегодня, 12:02
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Фото: polisia.kz

Схрон с оружием обнаружили на кладбище близ Кокшетау

На территории мусульманского кладбища в направлении Щучинска полицейские из Кокшетау обнаружили замаскированный схрон огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz

С места изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36 и 9 калибров. Всё это направили на экспертизу.

"В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который в 2015 году обратился с заявлением об утере оружия в полицию", - уточнили в Telegram-канале Polisia.kz.

Стражи порядка напомнили, что потеря или кража оружия может иметь разные правовые последствия для владельца. В случае, если это произошло, необходимо немедленно сообщить в полицию.

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#оружие #полиция #Кокшетау
Сегодня, 12:02
96
Журналист

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