Тариф на платные дороги хотят повысить на 20% в Казахстане
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Ожидается, что 1 км дороги для грузовых авто в целом составит от 15 до 30 тенге
Глава Минтранспорта Марат Карабаев сообщил о планах пересмотреть тарифы на платные дороги в Казахстане на 20%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Меняются три элемента. Первое – мы повышаем стоимость на 20%. Второе - мы его привязываем к МРП, ежегодно с ростом МРП тариф будет повышаться. Кроме того прорабатываем вопрос ввода платности на новых участках с двухполосным движением только для грузового транспорта, не для легковых автомобилей", - сообщил Марат Карабаев.
По его словам, это делается для того, чтобы за счёт платности максимально обеспечить качество автодорог.
Что касается планов по введению платности на двухполосных дорогах только для грузовых перевозок, то речь идёт о таких автодорогах, как участок от границы России до Павлодара, от Павлодара – Калбатау - Усть-Каменогорска и, безусловно обсуждаемый участок Кызылорда – Аральска, Актау до Бейнеу, Актобе до Уральска.
"С 3 октября текущего года для всех видов транспорта на 4-х полосных платных дорогах, 20% и для грузовых и для легковых автомобилей. Если стоимость для легкового был 1 тенге, то после повышения будет 1 тенге 20 тиын", - сказал позже представитель Минтранспорта.
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