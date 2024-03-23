Талые воды откачивают с улиц Кокшетау и Косшы

Противопаводковые мероприятия продолжаются в Акмолинской области. Работы по откачке талой воды ведут в Кокшетау, Косшы и нескольких районах, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, 23 марта начаты работы в Кокшетау и Косшы (откачано 240 кубометров воды), в Аршалынском (492 м3), Целиноградском (1300 м3) районах, очищено четыре арыка протяжённостью 200 метров, ливнёвая канализация, набрано 75 мешков инертных материалов, расширено и углублено 450 метров каналов.

Вывезено 2 140 кубических метров снега.

Задействовано 158 человек, 98 единиц техники, 10 мотопомп.