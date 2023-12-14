Такси в Казахстане может стать менее доступным

Сенатор Жанна Асанова подняла вопрос о возможных изменениях в политике субсидирования таксомоторной отрасли, в частности по отмене поддержки для покупки автомобилей в лизинг, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В настоящее время автопарки приобретают автомобили отечественного производства в лизинг, имеют субсидированную процентную ставку. В дальнейшем они передают эти машины в аренду с последующим выкупом водителям такси.

"Данная программа позволила рынку такси выйти на цивилизованный уровень. Водители, которые берут машину в аренду и работают в парках, проходят постоянное обучение стандартам сервиса. За счёт омоложения автомобильного парка в стране таксомоторная отрасль существенно повышает безопасность водителей и пассажиров в связи с тем, что приобретаются исключительно новые автомобили", - сказала Асанова.

Депутат отметила, что отрасль такси является практически единственной возможностью для трудоустройства водителей с плохой кредитной историей или тяжёлым материальным положением, так как водители такси в преимущественной степени являются представителями социально уязвимых слоёв населения. Большая их часть это внутренние мигранты из областей в крупные города, не имеющие возможности получения нового вида заработка в городских агломерациях. Инструмент аренды такси в настоящий момент доступен для них именно благодаря субсидиям.

"В настоящее время стало известно, что департаментом государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК рассматривается возможность отмены субсидирования по аренде и лизингу легковых автомобилей отечественного производства и лёгких автотранспортных средств. Такие поправки увеличат стоимость аренды автомобилей, что в свою очередь приведёт к снижению заработка водителей, а соответственно и уровня их жизни. Так как, даже если они продолжат работать в таких условиях, их месячный заработок будет еле дотягивать до минимальной заработной платы", - сказала сенатор.

Вместе с тем, ухудшение условий для таксистов может отрицательно повлиять на доступность услуг такси для общества в целом, как по цене, так и по количеству курсирующих машин. К тому же отмена лизинговых программ требует адаптационного периода для тех, кто зависел от этой формы финансирования.

Жанна Асанова обратилась к премьер-министру Алихану Смаилову с просьбой сохранить поддержку в таксомоторной сфере, а в случае ввода новой модели предоставить участникам программы права определённого переходного периода для планирования, поиска альтернативных решений и адаптации к новым условиям.

К слову, сегодня в области такси заняты свыше 2013 тысяч водителей, не считая работников автопарков. Доход водителей такси примерно соответствует медианной заработной плате в Казахстане, которая в 2022 году составила 204 тысячи тенге. Доля ежедневного дохода водителя составляет 30-50% от стоимости поездки. На сегодняшний день в рамках действующих программ субсидирования авто в аренду с последующим выкупом получили около 18 тысяч водителей. Ещё 14 тысяч стоят в очереди.

Один автомобиль позволяет трудоустроить в среднем до трёх человек при посменном графике, так как на одной машине, как правило, работают либо члены одной семьи, либо друзья, что позволяет делить финансовую нагрузку за арендную плату. При 20-часовом рабочем графике одной машины выручка составляет около 30 тысяч тенге. После всех расходов остаётся чистый заработок 7 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года операторы мобильных приложений заказа такси будут обслуживать только официальных перевозчиков такси – ИП или юридических лиц РК, подавших уведомление в местные исполнительные органы.