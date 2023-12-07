Операторы мобильных приложений будут отвечать за таксистов в Казахстане

Операторы мобильных приложений заказа такси будут обслуживать только официальных перевозчиков такси – ИП или юридических лиц РК, подавших уведомление в местные исполнительные органы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

Сообщается, что 1 января 2025 года должны вступить в силу поправки в закон "Об автомобильном транспорте", которые позволят причислить физических лиц к официальным перевозчикам такси. Согласно новым нормам, физлица смогут полноправно заниматься перевозками такси только после того, как подадут в местный исполнительный орган уведомление для включения в реестр официальных перевозчиков такси. При этом ответственность и контроль над перевозчиком возложат на оператора мобильного приложения.

Поправки могут заработать раньше - уже с 2024 года.

Отмечается, что в Казахстане действуют мобильные приложения заказа такси - Яндекс, InDrive, Maxim, Апару, Tappy Taxi.

Отметим, в октябре была принята Дорожная карта по искоренению незаконных пассажирских перевозок. Согласно документу, сотрудники уполномоченных в области транспорта и обеспечения дорожного движения госорганов будут проводить рейды по стихийным стоянкам перевозчиков. Они проверят их на соответствие требованиям законодательства. Кроме того, ответственные лица займутся контролем над деятельностью мобильных приложений заказа такси, выявляя незаконных перевозчиков через системы фотовидеофиксации ("Сергек" АСИ), а также интеграцией мобильных приложений заказа такси с системами госорганов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей.