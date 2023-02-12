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  • Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова снизилась
iStock Сегодня, 09:48
195
Сегодня, 09:48
195
Фото: iStock

Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова снизилась

По обновлённым данным Минздрава РК, к воскресенью суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией снова снизилась более, чем вдвое, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки положительные ПЦР-тесты на ковид получили 46 казахстанцев, тогда как днём ранее речь шла о 93 заболевших.

Отметим, точно такая же картина наблюдалась и на прошлой неделе. Если в будни по статистике фиксируют около 90-100 заболевших в сутки, то к выходным цифры суточной заболеваемости падают.

К примеру, в начале недели, 6 февраля, сообщалось о 33 новых случаях COVID-19, а в минувший четверг — уже о 114 заболевших в сутки.

Всего, по состоянию на 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 647 человек, из них 137 находится в стационарах и 1 510 лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится шестеро пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — четверо и один — на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #Минздрав РК #заболеваемость #СOVID-19
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:48
195
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