open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:47
121
Сегодня, 08:47
121
Фото: pixabay.com

33 новых заражённых COVID-19 выявили в Казахстане

За в Казахстане зарегистрировали 33 новых заражённых коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 562 человек (–1 413+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 441 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – семь пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – ноль пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – ноль пациентов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:47
121
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer