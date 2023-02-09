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Лента новостей

pxhere.com Сегодня, 09:07
92
Сегодня, 09:07
92
Фото: pxhere.com

Заразившихся COVID-19 за сутки стало больше в Казахстане

Минздрав РК обновил статистику по суточному заражению COVID-19, по которой наблюдается увеличение, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки коронавирусом заразились 114 человек. Днём ранее речь шла о 78 заболевших в сутки.

По данным ведомства, на 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 595 человек (–1 435+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 476 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – пять пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:07
92
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