Заразившихся COVID-19 за сутки стало больше в Казахстане

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Минздрав РК обновил статистику по суточному заражению COVID-19, по которой наблюдается увеличение, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки коронавирусом заразились 114 человек. Днём ранее речь шла о 78 заболевших в сутки.

По данным ведомства, на 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 595 человек (–1 435+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 476 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: