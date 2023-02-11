Коронавирусом за сутки заразились 93 казахстанца

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Минздрав РК опубликовал свежие данные о суточной заболеваемости ковидом в стране, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за прошедшие сутки положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию оказались у 93 жителей, днём ранее речь шла о 94 заболевших.

Всего, по состоянию на 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 670 человек, 137 из них находится в стационарах и 1 533 пациент лечится дома, под наблюдением врачей поликлиник.

В тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов, четверо — в состоянии крайней степени тяжести и один — на аппарате ИВЛ.