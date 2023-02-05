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  • Суточная заболеваемость ковидом резко снизилась в Казахстане
insider.com Сегодня, 10:22
40
Сегодня, 10:22
40
Фото: insider.com

Суточная заболеваемость ковидом резко снизилась в Казахстане

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости СOVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране заболели 27 человек. Днём ранее речь шла о 76 заразившихся ковидом.  Отметим, что  на этой неделе в Минздраве отмечали резкий скачок заболеваемости, когда в сутки положительные результаты ПЦР-тестов получали более 90 казахстанцев, хотя ранее эта цифра была ближе к 30 случаев за сутки.

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 571 человек, из них в стационарах находится 121 пациент, ещё 1 450  лечится дома, под наблюдением врачей поликлиник. 

В тяжёлом состоянии находятся семеро пациентов, при этом ни одного — в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #Минздрав РК #COVID-19
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:22
40
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