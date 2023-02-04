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Лента новостей

Getty Images Сегодня, 09:38
90
Сегодня, 09:38
90
Фото: Getty Images

Коронавирусом за сутки заразились 76 казахстанцев

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости СOVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране заболели 76 человек. Днём ранее речь шла о 91 заразившемся ковидом. В Минздраве отмечали резкий скачок заболеваемости.

На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 603 человек, из них в стационарах находится 121 пациент, ещё 1 482 лечится дома, под наблюдением врачей поликлиник. 

В тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов, один — в состоянии крайней степени тяжести и ещё один — на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #здравоохранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:38
90
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