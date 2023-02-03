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  • Врачи сообщили о резком росте заражения коронавирусом в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 09:05
113
Сегодня, 09:05
113
Фото: pixabay.com

Врачи сообщили о резком росте заражения коронавирусом в Казахстане

За сутки в стране выявили 91 заболевшего, Это на 29 случаев больше, чем днём ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 556 человек (–1 410+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:05
113
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