Врачи сообщили о резком росте заражения коронавирусом в Казахстане

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За сутки в стране выявили 91 заболевшего, Это на 29 случаев больше, чем днём ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 556 человек (–1 410+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: